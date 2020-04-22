Если перевести её в рубли, то получится 6,8 миллиардов.

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля. Стало известно, что в понедельник, 20 апреля, Банк России потратил на поддержку рубля 222 миллиона долларов. Это максимальная ежедневная сумма на поддержку российской валюты с начала интервенции, которая началась весной 2020 года.

Фиксация данной суммы отобразилась в отчётности банка во вторник, 21 апреля. Если перевести её в рубли, то получится 6,8 миллиардов.

Отмечается, что в предыдущие дни — 17 и 18 апреля — регулятор также тратил рекордные суммы на поддержку российского рубля. Вместе эта сумма будет эквивалентна 14,8 миллиардам рублей. Но это не помогло, так как курс рубля продолжал падать.

Ранее Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так.

Видео: Youtube/Банк России