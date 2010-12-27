Центробанк обложит владельцев криптовалют налогами

Банк России подсчитывает налоги за владение криптовалютой.

Представители Банка России заявили о подготовке инициативы, согласно которой операции с криптовалютами должны быть зарегистрированны, а деятельность с данными цифровыми деньгами приравнивается к деятельности юридических лиц. Вложения будут облагаться налогом. Об этом сообщила заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова. По словам специалиста, данный законопроект будет готов к июлю 2018 года.

Эксперт заявила о том, что главной целью инициативы будет защита инвесторов и прав потребителей, которые будут заниматься майнингом криптовалют, от мошенничества.

Отметим, что в настоящее время рынок криптовалют на территории России никак не регулируется.