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Центробанк обложит владельцев криптовалют налогами
Сегодня, 15:42
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lesjasap
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Центробанк обложит владельцев криптовалют налогами

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Банк России подсчитывает налоги за владение криптовалютой.

Представители Банка России заявили о подготовке инициативы, согласно которой операции с криптовалютами должны быть зарегистрированны, а деятельность с данными цифровыми деньгами приравнивается к деятельности юридических лиц. Вложения будут облагаться налогом. Об этом сообщила заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова. По словам специалиста, данный законопроект будет готов к июлю 2018 года. 
 
Эксперт заявила  о том, что главной целью инициативы будет защита инвесторов и прав потребителей, которые будут заниматься майнингом криптовалют, от мошенничества.
 
Отметим, что в настоящее время рынок криптовалют на территории России никак не регулируется.
Теги: биткоин , инициатива , криптовалюта , регулирование , центробанк
Категории: Новости России

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