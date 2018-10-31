ЦБ попросил помощи у американских банков

Регулятор намерен обсудить стратегию продажи банка "Открытие" после санации.

ЦБ обратился за помощью к консультантам, среди которых имеются два американских банка, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Регулятор намерен обсудить стратегию продажи банка "Открытие" после санации. По данным СМИ, пять компаний отказались от сотрудничества в связи с потенциальными рисками. Семь, из которых JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc, выразили заинтересованность.

Известно, что ЦБ начал собирать заявки в конце января. Инвестиционных консультантов выберут в мае-июне, ранее сообщал председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов.