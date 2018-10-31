Она поддерживает прямые бюджетные выплаты гражданам.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила свою позицию по "вертолетным" деньгам. Об этом она заявила в интервью телеканалу RTVI.

Набиуллина отметила, что поддерживает прямые бюджетные выплаты гражданам, кроме тех, которые принято называть "вертолетными". В апреле нынешнего года глава ЦБ говорила о том, что данное явление может привести к негативным последствиям.

Иногда путают, что такое "вертолетные" деньги и просто помощь людям из бюджета. Вот в таких условиях, конечно, помощь людям надо оказывать. "Вертолетные" деньги - это способ проведения денежной политики, когда у вас ставки уже низкие и вы не знаете, как экономике дать деньги, чтобы она их использовала. Тогда возникает эта тема. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка

Ранее Набиуллина объяснила смысл своих брошек.

Видео: YouTube / RTVI Новости