С февраля Эльвира Набиуллина надевает на пресс-конференции разные брошки.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила смысл своих брошек, которые надевала на пресс-конференции. По её словам, так она показала мнение ЦБ о ситуации в экономике. Об этом Набиуллина заявила в эфире канала RTVI.

Как рассказала глава ЦБ, смысл ее брошек часто интерпретируют шире, чем он задумывала. Так, она не ожидала, что голубую волну воспримут как опасения Центробанка по поводу новых геополитических рисков из-за победы демократа Джо Байдена на выборах США. Брошка со снегирем ассоциируется у главы ЦБ, как "стойкая" птица, которая может переносить заморозки. Соответственно, на том заседании регулятор в третий раз не стал менять ключевую ставку. Она осталась на уровне 4,25%.

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