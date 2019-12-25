При длительном хранении в холодильнике, капуста, шпинат, салат, зеленый лук и другие листовые овощи быстрее портятся и теряют вкус.

Названы продукты, которые лучше не хранить в холодильнике. Списком поделились пользователи WeChat.

По мнению пользователей WeChat, продукты теряют вкусовые свойства при длительном хранении в холодильнике. Помимо этого, от них может появится неприятный запах, который повлияет на лежащие рядом продукты. Автор материала рекомендует съедать эти овощи сразу после покупки. Листовые овощи можно держать при температуре от нуля до четырех градусов, но не в холодильнике. Лучше хранить их за окном. Ещё один способ продлить срок хранения – это срезать корни, а сами овощи поместить в емкости с водой. Также пользователь не рекомендует хранить в холодильнике тропические фрукты, бананы, помидоры, огурцы и прочие овощи.

Помидоры становятся мягкими и водянистыми, бананы будут чернеть и гнить быстрее, чем при обычных температурах. Недоеденную пищу не стоит класть в холодильник просто так. Остатки необходимо накрыть крышкой. Это позволит избежать бактериальной перекрестной инфекции. В заключении автор заявил, что если у человека есть привычка класть все в холодильник, то от неё нужно постараться побыстрее избавиться.

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