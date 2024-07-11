Центральную ТЭЦ на Новгородской предложили превратить в крупный городской центр

Проект обновления исторической ТЭЦ представили Градсовету Петербурга на заседании.

На заседании Градостроительного совета при Правительстве Санкт-Петербурга была представлена концепция редевелопмента территории Центральной ТЭЦ на Новгородской улице. Проект подготовлен по заказу компании "ТГК-1".

Согласно представленной концепции, на площадке планируется создание многофункционального комплекса, в основу которого войдут восстановленные здания исторической электростанции. В обновленных корпусах предполагается разместить Центр танца Дианы Вишневой площадью 8,4 тысячи квадратных метров, трансформируемый зал на 400 зрителей и спортивно-реабилитационный центр. В рамках нового строительства предусмотрен офисно-гостиничный корпус площадью 82,9 тысячи квадратных метров.

Члены совета высказали критические замечания относительно архитектурного решения. По их оценке, современная застройка внутри квартала визуально конфликтует со зданиями в историческом стиле со стороны Синопской набережной. Представитель "ТГК-1" сообщил, что проект полностью готов к реализации, и внесение существенных корректировок может привести к неопределённому переносу сроков.

Проект прошёл согласование в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, который выдал положительное заключение.

Фото: ООО "ГЭХ Развитие территорий", ПАО "ТГК-1"/ООО "Спектрум-Холдинг"/КГА