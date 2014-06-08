Центральный государственный архив Петербурга переезжает в новое здание

Специалисты осуществляют контроль сохранности защитных меток документов, организуют надзор за работой грузчиков и гарантируют безопасность при опечатывании помещений в новом помещении.

Стартовал процесс переноса фондов Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) в новое помещение. Первая партия архивных материалов отправилась из традиционного хранилища на Пироговском переулке, дом 5, в современное здание на Заневский проспект, 54.

Переезд проходит под тщательным надзором профессиональных архивистов. Специалисты осуществляют контроль сохранности защитных меток документов, организуют надзор за работой грузчиков и гарантируют безопасность при опечатывании помещений в новом помещении.

Всего планируется перевезти порядка двух миллионов единиц хранения. Помимо транспортировки документов, сотрудники ЦГИА вместе с исполнителем проекта создают детальную логистическую схему перемещения бумаг "полка-в-полку".

Особое внимание уделяется перевозке справочно-научной библиотеки, архивного каталога и административных документов.

Одновременно с переносом фонды ведется работа по актуализации сведений в информационном ресурсе "Государственные архивы Санкт-Петербурга", что обеспечит пользователям быстрый доступ к материалам после окончания переезда.

Фото: ЦГИА СПб