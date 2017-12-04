Центральную часть России и Москву накрыли мощные снегопады

Пользователи в социальных сетях делятся фотографиями и видео со снегопадами.

Мощный снежный циклон накрыл большую часть России.

Обильный снег идет на большой территории Центральной России и в ряде областей Поволжья. Владимирская, Нижегородская, Калужская, Костромская, Ивановская, Ярославская, Московская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская - в этих и других областях пройдут сильные снегопады с усилением ветра. Местами снег будет мокрый, из-за чего будет возможно налипание снега на провода электропередач и деревья. Ночью ожидаются минусовые температуры, поэтому на дорогах ожидается гололедица. МЧС и ГИБДД предупреждают водителей об опасности, и призывают быть предельно аккуратными на дороге.

Снегопады начались в ряде областей накануне. В Москву снег пришел утром. Такая погода ожидается до конца недели.

В социальных сетях пользователи делятся видео и фото с заснеженных улиц своих городов.

Видео: Instagram