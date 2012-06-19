Центр сертификации в Санкт-Петербурге

Специалисты центра оказывают содействие при оформлении документов в соответствии с техническими регламентами ЕАЭС, национальными стандартами и другими действующими нормативными актами.

Обеспечение безопасности продукции, которую предлагают отечественные и зарубежные производители российским покупателям, регулируется на законодательном уровне. Чтобы легализовать изготовление и реализацию изделий, предпринимателям нужно получить разрешительную документацию. Помощь в проведении оценки товаров оказывает сертификационный центр. Специалисты центра оказывают содействие при оформлении документов в соответствии с техническими регламентами ЕАЭС, национальными стандартами и другими действующими нормативными актами.

Сертификация товаров

Одна из оценочных процедур, подтверждающих качество и безопасность изделий – это сертификация. Она может быть как обязательной, так и добровольной.

Регламенты для обязательной сертификации

Обязательный сертификат оформляют по требованиям:

1. Техрегламентов ТС. Документ действует на территории Евразийского экономического союза.

2. ПП РФ № 2425 от 23.12.2021. Оценочные мероприятия проводят по национальным стандартам. Сертификат действителен на территории России.

3. ФЗ № 123 от 22.07.2008. Нормативом предусмотрена проверка пожаробезопасности продукции, включенной в список согласно РП РФ № 3646-р от 29.12.2020.

4. Решения КТС № 318 от 18.06.2010. Документ регламентирует порядок фитосанитарного контроля грузов при пересечении таможенных границ.

5. Постановления ТПП РФ № 172-14 от 23.12.2015. Согласно Постановлению оформляют сертификат происхождения, который подтверждает страну-изготовителя и дает таможенные льготы.

Для определения законодательного акта, в соответствии с которым проводится сертификация, необходимо правильно идентифицировать подконтрольный продукт. В этом предпринимателям помогут эксперты сертификационного центра.

Добровольные сертификаты на продукцию

Если без обязательного документа товарообмен запрещен и предусматривает административное наказание, то добровольный сертификат соответствия предприниматель оформляет в маркетинговых целях. Для проверки продукции применяют выбранные заявителем критерии госстандарта или технических условий, на основании которых производят товар.

В рамках добровольной оценки можно также оформить сертификат:

– ХАССП, свидетельствующий о том, что на предприятии по производству продуктов питания предусмотрены все возможные риски и обеспечивается контроль технологических процессов;

– ИСО 9001, подтверждающий успешное внедрение системы менеджмента качества, которая минимизирует выпуск брака;

– ЭКО, БИО или ОРГАНИК, доказывающий натуральное происхождение изделий.

Добровольно оформленные документы позволяют производителям привлечь внимание к бренду и увеличить объем продаж.

Декларирование продукции

Обязательному декларированию подлежат некоторые виды изделий, включенные в перечни ТР ТС или ПП РФ № 2425. В зависимости от подконтрольной продукции проверка проводится в соответствии с требованиями профильных техрегламентов или национальных стандартов.

В отличие от сертификата, который выдают на специальном бланке, декларацию оформляют на белом листе формата А4. За сведения, указанные в документе, несет ответственность заявитель.

Госрегистрация товаров

Госрегистрация – процедура, подтверждающая санитарно-гигиеническую безопасность изделий. Получение свидетельства о государственной регистрации (СГР) на определенные товары предусмотрено или ТР ТС, или Решением КТС № 299 от 28.05.2010.

Специалисты сертификационного центра определят, нужна оценка гигиенической чистоты выпускаемых заявителем изделий или нет. Например, СГР необходимо получить в обязательном порядке:

– на отдельные товарные позиции для детей до трех лет;

– специализированные и новые продукты питания;

– отдельные виды парфюмерии и косметики;

– бытовую химию;

– лакокрасочные материалы и т.д.

СГР выдает Роспотребнадзор на основании экспертного заключения, которое составляют после проведения лабораторных исследований образцов и получения протоколов испытаний.

Отказное письмо

Отсутствие продукции в списках нормативных актов, регламентирующих обязательную оценку соответствия, означает, что сертификаты и декларации на товар не нужны. Для получения официального подтверждения, что изделия не подлежат обязательной проверке безопасности, производители/импортеры оформляют отказное письмо. Документ необходим:

– для сотрудничества с крупными торговыми точками и маркетплейсами;

– транспортировки изделий через таможню;

– прохождения проверок надзорных органов;

– ответов на запросы потребителей.

Срок действия отказного письма не ограничен, пока не изменятся требования законодательства в отношении конкретного изделия.

Дополнительные документы на продукцию

Для изготовления товара предпринимателю может понадобиться разработка ТУ, технологических карт, инструкций. Эксперты сертификационного центра составят пакет нормативно-технической документации на продукцию и производство, ориентируясь на требования действующих нормативов.

Чтобы упростить систему учета товара, увеличить скорость обслуживания оптовых и розничных покупателей, специалисты сформируют штрихкоды. А если продукт подлежит обязательной электронной маркировке, то помогут зарегистрироваться в системе "Честный знак", и получить индивидуальные коды на товар.

При возникновении вопросов по сертификации, декларированию и другим оценочным процедурам производители, поставщики и продавцы всегда могут обратиться за бесплатной консультацией к сотрудникам сертификационного центра.

Фото: unotrans.com