Центр сертификации и стандартизации качества продукции в СПб

Для чего сертифицируют продукцию перед выпуском в обращение?
Цель сертификации заключается в том, чтобы определить, отвечают ли подконтрольные товары требованиям, предъявляемым к их безопасности и качеству. Если изделия соответствуют определенным стандартам, то на них оформляется декларация или сертификат, после чего продукция выпускается в обращение.
Если в ходе сертификационных мероприятий выявлено несоответствие объектов установленным показателям, то в оформлении разрешительных документов отказывают. Такие товары не допускаются к продаже в розничной торговой сети.
Кроме того, нормами действующего законодательства предусмотрена ответственность за отсутствие или несвоевременное оформление разрешительной документации. Правонарушителей облагают штрафами, а несертифицированные товары подлежат изъятию из обращения. Если в результате нарушения требований закона в области сертификации причинен ущерб жизни или здоровью граждан, экологии, то работу компании приостанавливают на период до 90 дней (основанием для этого служит судебное решение).
Какие товары подлежат обязательной сертификации и декларированию?
Обязательной оценке соответствия подлежит не вся продукция, а только та, которая попадает под действие технических регламентов ЕАЭС, или включена в списки ПП № 982.
Декларирование по ТР ТС осуществляют в отношении:
- продуктов питания;
- упаковки;
- мебели;
- отдельных видов аппаратуры и оборудования;
- одежды и обуви;
- топливной продукции;
- косметики и парфюмерии и иного.
Обязательной сертификации по законодательству ЕАЭС подлежат:
- игрушки и ряд товаров для детей;
- бытовые приборы;
- постельное и нижнее белье;
- взрывчатые вещества и другое.
Обязательный сертификат ГОСТ Р оформляют для реализации:
- стеклопластиков;
- канатов из стали;
- отопительных радиаторов и конвекторов;
- высоковольтной электроаппаратуры и иных товаров.
Декларацию в национальной системе регистрируют на:
- бытовую химию;
- минеральные удобрения;
- смазочные масла;
- посуду;
- теплоизоляционные материалы;
- смеси и растворы строительные;
- лакокрасочные материалы.
Оценка соответствия услуг и работ на территории РФ осуществляется только на добровольной основе (по желанию предпринимателя).
Какие услуги можно получить в центре сертификации?
ЦС оказывает содействие в оформлении следующей документации:
1. Деклараций и сертификатов о соответствии ТР ТС (ЕАЭС) – оформляют на продукцию, которая входит в сферу действия техрегламентов Евразийского экономического союза.
2. Сертификатов и деклараций ГОСТ Р – необходимы для реализации изделий, которые содержатся в перечнях ПП № 982.
3. СГР (свидетельств государственной регистрации) – на товары, которые закреплены решением КТС № 299 и отдельными ТР ТС.
4. Деклараций и сертификатов пожарной безопасности – особенности оформления урегулированы ФЗ № 123 и распоряжением Правительства № 3646-р.
5. Нотификаций ФСБ – для ввоза шифровальных (криптографических устройств).
6. Заключений ЭКСКОНТА – для легального экспорта сложного оборудования, оружия и составных компонентов, инновационных разработок.
7. Отказных писем для таможни и торговли – на изделия и материалы, которые не требуют обязательной оценки.
8. Сертификатов ИСО – для предприятий, на которых внедрена система менеджмента по установленным стандартам.
Также заявитель может получить помощь в проведении чипирования и штрихкодирования товаров, оформлении документации для тендеров, разработке документов технического характера – техусловий, обоснования безопасности, паспорта, технологической инструкции и других.
Каким образом осуществляется сертификация продукции?
Процедура сертификации с участием специалистов центра проводится в следующем порядке:
1. На начальном этапе предприниматель заполняет заявку.
2. Эксперты компании уточняют детали сотрудничества – стоимость, сроки и другие нюансы.
3. Заключается договор, и предприниматель предоставляет требуемый пакет документов
4. Осуществляется отбор проб, которые направляют в аккредитованную лабораторию.
5. Выполняется комплекс испытаний по установленным параметрам – результаты тестов вносят в протокол.
6. Если речь идет о серийном выпуске изделий, то в этом случае эксперты выезжают на производство для проведения проверки.
7. Оформляется разрешительная документация, сведения о ней вносят в единый реестр.
8. Готовые разрешения выдаются заказчику – их можно получить лично в офисе или через курьера.
Подробнее о порядке оценочных процедур вы можете узнать на сайте gortest.ru. Консультации предоставляются бесплатно.
Фото: dengodel.com
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