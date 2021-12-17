Центр сертификации и стандартизации качества продукции в СПб

Каждый предприниматель, который планирует наладить выпуск, импорт и реализацию товаров, должен подтвердить их соответствие установленным нормам безопасности и качественным характеристикам. Для этого проводится комплекс испытаний продукции, по результатам которых оформляется разрешительная документация. Получить ее необходимо до того момента, как материалы, изделия, устройства попадут на прилавки магазинов.

Для чего сертифицируют продукцию перед выпуском в обращение?

Цель сертификации заключается в том, чтобы определить, отвечают ли подконтрольные товары требованиям, предъявляемым к их безопасности и качеству. Если изделия соответствуют определенным стандартам, то на них оформляется декларация или сертификат, после чего продукция выпускается в обращение.

Если в ходе сертификационных мероприятий выявлено несоответствие объектов установленным показателям, то в оформлении разрешительных документов отказывают. Такие товары не допускаются к продаже в розничной торговой сети.

Кроме того, нормами действующего законодательства предусмотрена ответственность за отсутствие или несвоевременное оформление разрешительной документации. Правонарушителей облагают штрафами, а несертифицированные товары подлежат изъятию из обращения. Если в результате нарушения требований закона в области сертификации причинен ущерб жизни или здоровью граждан, экологии, то работу компании приостанавливают на период до 90 дней (основанием для этого служит судебное решение).

Какие товары подлежат обязательной сертификации и декларированию?

Обязательной оценке соответствия подлежит не вся продукция, а только та, которая попадает под действие технических регламентов ЕАЭС, или включена в списки ПП № 982.

Декларирование по ТР ТС осуществляют в отношении:

продуктов питания;

упаковки;

мебели;

отдельных видов аппаратуры и оборудования;

одежды и обуви;

топливной продукции;

косметики и парфюмерии и иного.

Обязательной сертификации по законодательству ЕАЭС подлежат:

игрушки и ряд товаров для детей;

бытовые приборы;

постельное и нижнее белье;

взрывчатые вещества и другое.

Обязательный сертификат ГОСТ Р оформляют для реализации:

стеклопластиков;

канатов из стали;

отопительных радиаторов и конвекторов;

высоковольтной электроаппаратуры и иных товаров.

Декларацию в национальной системе регистрируют на:

бытовую химию;

минеральные удобрения;

смазочные масла;

посуду;

теплоизоляционные материалы;

смеси и растворы строительные;

лакокрасочные материалы.

Оценка соответствия услуг и работ на территории РФ осуществляется только на добровольной основе (по желанию предпринимателя).

Какие услуги можно получить в центре сертификации?

ЦС оказывает содействие в оформлении следующей документации:

1. Деклараций и сертификатов о соответствии ТР ТС (ЕАЭС) – оформляют на продукцию, которая входит в сферу действия техрегламентов Евразийского экономического союза.

2. Сертификатов и деклараций ГОСТ Р – необходимы для реализации изделий, которые содержатся в перечнях ПП № 982.

3. СГР (свидетельств государственной регистрации) – на товары, которые закреплены решением КТС № 299 и отдельными ТР ТС.

4. Деклараций и сертификатов пожарной безопасности – особенности оформления урегулированы ФЗ № 123 и распоряжением Правительства № 3646-р.

5. Нотификаций ФСБ – для ввоза шифровальных (криптографических устройств).

6. Заключений ЭКСКОНТА – для легального экспорта сложного оборудования, оружия и составных компонентов, инновационных разработок.

7. Отказных писем для таможни и торговли – на изделия и материалы, которые не требуют обязательной оценки.

8. Сертификатов ИСО – для предприятий, на которых внедрена система менеджмента по установленным стандартам.

Также заявитель может получить помощь в проведении чипирования и штрихкодирования товаров, оформлении документации для тендеров, разработке документов технического характера – техусловий, обоснования безопасности, паспорта, технологической инструкции и других.

Каким образом осуществляется сертификация продукции?

Процедура сертификации с участием специалистов центра проводится в следующем порядке:

1. На начальном этапе предприниматель заполняет заявку.

2. Эксперты компании уточняют детали сотрудничества – стоимость, сроки и другие нюансы.

3. Заключается договор, и предприниматель предоставляет требуемый пакет документов

4. Осуществляется отбор проб, которые направляют в аккредитованную лабораторию.

5. Выполняется комплекс испытаний по установленным параметрам – результаты тестов вносят в протокол.

6. Если речь идет о серийном выпуске изделий, то в этом случае эксперты выезжают на производство для проведения проверки.

7. Оформляется разрешительная документация, сведения о ней вносят в единый реестр.

8. Готовые разрешения выдаются заказчику – их можно получить лично в офисе или через курьера.

Подробнее о порядке оценочных процедур вы можете узнать на сайте gortest.ru. Консультации предоставляются бесплатно.

Фото: dengodel.com