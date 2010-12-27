Первый в РФ центр протонной терапии открыли в Петербурге

В следующем году центр сможет принять около 400 пациентов, а затем это число увеличится до 800 в год.

В Приморском районе Петербурга открылся первый в России клинический центр протонно-лучевой терапии. Современное оборудование медучреждения на Глухарской, 16, осмотрел и губернатор города Георгий Полтавченко.

Сейчас центр работает в тестовом режиме. Он принял первых пациентов, а нормальный режим деятельности начнется в ближайшие полтора месяца. Об этом заявил Аркадий Столпнер, председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея, сообщает РИА Новости.

На данный момент работает диагностическое отделение Онкологи принимают пациентов, проводят исследования, а также подготавливают больных в протонно-лучевой терапии.

Предположительно, в следующем году центр примет около 400 пациентов, четверть которых будут местными. Вскоре после того он сможет принимать до 800 пациентов в год. По данным специалистов, в России от 25 до 35 тыс. человек нуждаются в протонно-лучевой терапии.

Эксперты считают протонную терапию самым точным и наименее токсичным методом лучевой терапии. Этот способ позволяет повысить дозу радиации, направленную на опухоль, и минимизировать лучевую нагрузку на остальной организм.

Фото: vk.com/directormibs_chel