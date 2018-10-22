  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Велес" прославился после публикации The Associated Press
Сегодня, 8:23
148
lesjasap

"Велес" прославился после публикации The Associated Press

0 0

Иностранные СМИ заговорили о судьбах животных, попавших в реабилитационный центр.

Известное международное информационное агентство  The Associated Press опубликовало статью о ленинградском реабилитационном центре диких животных "Велес". Публикация распространилась в иностранных СМИ. Зарубежные представители заинтересовались судьбами крокодила Гены и других питомцев организации. Об этом сообщила пресс-служба "Велеса" на странице Вконтакте.

Специалисты добавили, что информагентством интересовалось непростыми судьбами тех, кто попал в "Велес". У каждого героя тяжелая и необычная история попадания на реабилитацию. Например, львицу Эльзу обнаружили, когда она прогуливалась по грузовому отсеку самолета, Гену нашли около помойки, а медведицу Тоню удалось спасти, когда цепь начала прорезать ей кости.

Отметим, что  ежегодно организация тратит по десять миллионов рублей на уход за животными. "Велесу" помогают внешними влияниями волонтеры и неравнодушные граждане.

Фото: Piter.tv

Теги: the associated press, велес, центр реабилитации диких животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий