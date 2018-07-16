Центр помощи диким животным "Велес": история своры лисят

У центра Велес нет аналогов в России. Здесь помогают диким животным, которые пострадали от рук человека или от лап других зверей. Сейчас в карантинном центре проживает более 200 животных. В новой серии выпусков, Piter.TV попытается максимально близко познакомить вас с обитателями Велеса.

История 6 хвостатых сирот

Эта история началась так: одно время к людям из леса за пропитанием выходила лиса. Когда она вдруг пропала, вместо нее к домам стали приползать оголодавшие лисята, люди начали их откармливать. Позже выяснилось, что их мать попала в капкан и погибла, а малыши остались одни. Люди стали думать, что же делать с целым выводком сирот, на огороде они не нужны, да и применение диким животным найти оказалась практически невозможно. Так они и попали в Велес.

Один парень был очень травмирован, мы очень старались и удалось вылечить его без операции. Сейчас детки все игривые и здоровые. И хотя уже поздно их выпускать на волю, да и они еще совсем маленькие, охотиться не умеют, мы надеемся всех выпустить в следующем году. Они быстро дичают. Хотя есть пару лисят паталогически ручных, но имен все равно пока не даем.

Как сейчас в центре поживает эта свора хвостатых рыжиков из 6 лисят - смотрим.

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Глеб Лялин