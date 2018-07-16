Центр помощи диким животным "Велес": история своры лисят

История 6 хвостатых сирот
Эта история началась так: одно время к людям из леса за пропитанием выходила лиса. Когда она вдруг пропала, вместо нее к домам стали приползать оголодавшие лисята, люди начали их откармливать. Позже выяснилось, что их мать попала в капкан и погибла, а малыши остались одни. Люди стали думать, что же делать с целым выводком сирот, на огороде они не нужны, да и применение диким животным найти оказалась практически невозможно. Так они и попали в Велес.
Один парень был очень травмирован, мы очень старались и удалось вылечить его без операции. Сейчас детки все игривые и здоровые. И хотя уже поздно их выпускать на волю, да и они еще совсем маленькие, охотиться не умеют, мы надеемся всех выпустить в следующем году. Они быстро дичают. Хотя есть пару лисят паталогически ручных, но имен все равно пока не даем.
Как сейчас в центре поживает эта свора хвостатых рыжиков из 6 лисят - смотрим.
Видео: Piter.TV
Дарья Молчанова, Глеб Лялин