Центр поддержки самозанятых открыли в Петербурге

Организация обеспечит самозанятым бесплатный доступ к государственным мерам поддержки и окажет содействие в создании ООО.

В Петербурге состоялось открытие нового Центра поддержи самозанятых. Он был организован на базе городского центра "Мой бизнес" в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Организация обеспечит самозанятым бесплатный доступ к государственным мерам поддержки и окажет содействие в создании ООО.

Это очень важное достижение. Основная наша задача – с каждым годом увеличивать количество поддержки для предпринимателей, помогать им расти и развиваться. Ольга Горышина, зампредседателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

По словам директора Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Северной столице Валерия Береснева, в Северной столице зарегистрировано около 445 тыс. самозанятых. Большая часть из них ориентированы на создание прибавочной стоимости и заняты в производстве: речь идёт, в частности, о дизайнерах, ремесленниках, поварах. Им оказывается консультационная поддержка и оказывается содействие при размещении товаров на маркетплейсах.

Ранее мы сообщили о том, что дворцы бракосочетания переходят на летний режим работы с 1 мая.

Фото: Центр "Мой бизнес"