Центр образования в Колпино передадут РПЦ

Здание пребывает в плачевном состоянии и не эксплуатируется.

Смольный передаст здание Александро-Невской часовни в Колпино, которое сейчас закреплено за районным центром образования, Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте комитета имущественных отношений.

Часовню и участок в 400 кв.м на Адмиралтейской улице, 6а передадут в безвозмездное пользование приходу храма святого благоверного князя Александра Невского сроком на 100 лет.

Часовня площадью 139,6 кв.м. была построена в 1894–1898 годах. Сейчас она находится в пользовании бюджетного учреждения Центр образования № 170 Колпинского района. Здание пребывает в плачевном состоянии и не эксплуатируется.

В 2010-е годы в часовне начался ремонт, а в прошлом году колпинский центр образования заключил контракт на разработку проектно-сметной документации для реставрации Александро-Невской часовни на 4 млн рублей, которая должна быть готова к концу июля. Часовня является памятником регионального значения.

Ранее мы сообщили о том, что на Балканской улице построят храм на 500 прихожан.

Фото: citywalls.ru