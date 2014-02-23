В Петербурге может закрыться Центр помощи безнадзорным детям: нужно собрать 5 млн рублей

Сегодня помещения Центра находятся в аварийном состоянии.

Дневной Центр реабилитации безнадзорных детей, работающий в Санкт-Петербурге уже более четверти века, оказался под угрозой закрытия. Чтобы сохранить уникальное пространство, где десятки ребят находят заботу и поддержку, на Planeta.ru открыт сбор средств. Необходимо собрать 5 млн рублей — на ремонт, аренду и коммунальные услуги.

Сегодня помещения Центра находятся в аварийном состоянии: стены после замены коммуникаций остались без штукатурки, полы неровные, трубы установлены с нарушениями. Чтобы продолжать работу, требуется капитальный ремонт, новая мебель и оборудование.

Центр был создан в 2000 году при поддержке фонда "Защита детей". Здесь дети получают возможность учиться и развиваться: работают керамическая и столярная мастерские, театральная и швейная студии, а также анимационный класс, спортивный зал и компьютерный кабинет. Эти занятия помогают ребятам раскрывать способности, учиться общению и находить друзей.

Учреждение также поддерживает семьи, проводит праздники и дарит подарки детям. Для многих воспитанников это единственное место, где они чувствуют себя в безопасности и могут рассчитывать на помощь взрослых.

Закрытие Центра станет тяжелым ударом для десятков безнадзорных детей, для которых он сегодня остаётся опорой и шансом на будущее.

Фото: Дневной Центр реабилитации безнадзорных детей