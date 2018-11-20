Центр Петербурга закроют 5 мая из-за очередной репетиции парада

Следующая репетиция планируется 7 мая.

В четверг, 5 мая, в Петербурге пройдет еще одна репетиция парада ко Дню Победы. Это означает, что центральные дороги на некоторое время будут перекрыты.

В период с 14:00 до 18:30 движение транспорта будет закрыто по следующим адресам:

Репетиция внесет свои коррективы в маршруты автобусов №№3,7, 10, 22, 24, 27, 191, а также троллейбусов №№1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

Водителей просят обратить внимание, что по 9 мая нельзя будет делать остановку и парковаться на участке набережной реки Мойки, участке Миллионной улицы и проезду вдоль дома №4 и дома №6-8 по Дворцовой площади.

Фото: Piter.tv