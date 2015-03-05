Центр Петербурга встал в гигантской пробке вечером 7 октября

Петербург погрузился в транспортный коллапс днем 7 октября загруженность 10 баллов.

Днем 7 октября центр Санкт-Петербурга оказался полностью парализован из-за масштабных пробок и перекрытий дорог. По данным сервиса "Яндекс.Карты", уровень загруженности на центральных улицах достиг 10 баллов.

К 15 часам движение на Невском проспекте в районе Дворцовой площади оказалось практически остановлено — показатель загруженности на 3 балла выше нормы. В среднем по городу уровень пробок составил 4 балла, что также превышает привычные значения для этого времени суток.

Сложная ситуация наблюдается на Кронверкском, Каменноостровском и Чкаловском проспектах, Большом проспекте Петроградской стороны и Большой Пушкарской улице. Автомобилисты сообщают о перекрытии нескольких набережных и ограничении проезда к Петропавловской крепости.

По прогнозам, заторы сохранятся в течение ближайших часов, а к 18 часам могут усилиться до 6 баллов. Причины перекрытий и транспортных ограничений пока не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что зону резервирования Приморской и Коломяжской котельных создали в Приморском районе.

Фото: Piter.TV