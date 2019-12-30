Цены на золото и палладий установили рекорды

Аналитики связывают скачок с событиями на Ближнем Востоке.

В понедельник, 6 января, в ходе торгов на спотовом рынке цена на золото выросла до $1588,13 за унцию. Этот показатель стал максимальным с 2013 года, сообщает ТАСС.

Помимо этого исторический рекорд обновила цена палладия, которая достигла $2030,28 за унцию. На 18:44 по Москве, цена на золото упала до $1561,21 за унцию, а цена палладия опустилась до $2025,054 за унцию.

Аналитики связывают скачок с событиями на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб во время авиаудара по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Вместе с ним умерли еще десять человек, в числе которых замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Ранее мы сообщали о том, что курс рубля снизился к доллару и евро.