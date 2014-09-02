Цены на такси вырастут в 2,5 раза в новогоднюю ночь

Перевозчики не прогнозируют рост стоимости поездки более чем на 30 % даже в новогоднюю ночь.

Стоимость поездки в такси в новогоднюю ночь в Петербурге может вырасти в 2,5 раза. Об этом пишут "Невские новости".

Так, минимальная стоимость поездки по Петербургу в такси "Максим" в декабре 2022-го составляет 110 рублей, хотя год назад сумма была на 22 % меньше — 90 рублей. В компании "Ситимобил" тоже не подтвердили ожидаемого повышения тарифов, объяснив рост стоимости поездок в праздники динамичным ценообразованием. Сейчас у перевозчика установлена минимальная цена в размере 72 рублей, повышать ее в преддверии Нового года не планируют. В среднем рост цены поездок в новогодние каникулы и за неделю до них составляет около 30 %", добавили в пресс-службе компании.

Перевозчики не прогнозируют рост стоимости поездки более чем на 30 % даже в новогоднюю ночь. Однако скромность аппетитов сервисов такси поставил под сомнение автоэксперт Дмитрий Попов. По его мнению, цена точно вырастет в 2–2,5 раза.

Фото: Piter.tv