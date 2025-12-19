Средняя оптовая цена составила 104 рубля за 1 кг.

Цены на свинину в России упали на 27% за год упали на 27%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

По информации источника, в период с 26 января по 1 февраля стоимость товарной свинины в оптовой закупке снизилась на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Средняя оптовая цена составила 104 рубля за 1 кг.

Также сообщается о снижение стоимости грудинки на 30%. Ее средняя цена составляет до 192 рублей за 1 кг. Средняя цена лопатки упала на 26% и составляет 185 рублей. Цена на карбонад осталась на уровне 335 рублей.

Аналитики объясняют обвал цен перепроизводством, поскольку объемы выпуска свинины значительно увеличились.

Фото: pxhere.com