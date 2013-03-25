Цены на минтай в России выросли на 34,6%

Цены на минтай в России к началу апреля выросли на 34,6%. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные аналитиков ФГУП "Нацрыбресурса".

Отмечается, что оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке поднялась до 175 рублей за один килограмм. Кроме того, с начала года минтай в оптовой закупке подорожал на 22,4%. По данным аналитиков, это самый выраженный рост цен среди всех основных промысловых видов рыбы.

Одной из причиной роста цен называют резкий скачок экспортного спроса, прежде всего со стороны Китая. Уточняется, что за год импорт продукции в КНР вырос в полтора раза в натуральном выражении. По мнению участников рынка, Пекин своими закупками рассматривает риски дефицита продовольствия на фоне нестабильной ситуации на Ближнем Востоке.

