Летом 2019 года цены на газ для населения проиндексировали на 1,4%.

Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа. Соответствующий приказ был опубликован Федеральной антимонопольной службой.

Подчёркивается, что речь идёт о газе, который населению предоставляет Газпром и аффилированные с ним компании.

В апреле ФАС предлагал повысить цены на газ для населения и промышленности с 1 июля, однако позже в ведомстве решили перенести индексацию.

Отметим, что летом 2019 года цены на газ для населения проиндексировали на 1,4%, в 2018 — на 3,4%.

Ранее в Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов.

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