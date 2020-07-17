Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа. Соответствующий приказ был опубликован Федеральной антимонопольной службой.
Подчёркивается, что речь идёт о газе, который населению предоставляет Газпром и аффилированные с ним компании.
В апреле ФАС предлагал повысить цены на газ для населения и промышленности с 1 июля, однако позже в ведомстве решили перенести индексацию.
Отметим, что летом 2019 года цены на газ для населения проиндексировали на 1,4%, в 2018 — на 3,4%.
Ранее в Tele2 ответили на предупреждение ФАС о повышении тарифов.
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