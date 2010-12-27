С 1 июля билет на "Сапсан" будет стоить 1906 рублей

С 1 июля в высокоскоростных поездах появится базовый класс обслуживания.

С 1 июля 2018 года в высокоскоростных поездах "Сапсан" появится новый класс обслуживания – базовый. Об этом сообщает пресс-служба "РЖД".

"РЖД" расширят тарифную сетку "Сапсанов", пополнив ее новым бюджетным вариантом билетов. Данный класс обслуживания (названный "базовым") позволит пассажирам комфортно и быстро добраться до Москвы из Петербурга или обратно. Однако в стоимость не будет входит питание, доступ к Интернету и развлекательным системам скоростных поездов. Вместе с тем будут отсутствовать и сервисные сборы.

Таким образом, цена на билет в вагон №4 (14) снизится до 1906 рублей (такой тариф действует при оформлении за три месяца до отправки состава). Как сообщают в пресс-службе "РЖД", "нововведение, в первую очередь, заинтересует пассажиров, предпочитающих экономный способ передвижения по оптимальной цене".

Фото: ВКонтакте / Сапсан