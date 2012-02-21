Специалисты: "Цены на бензин в Ленобласти не поднимутся"

Нефтяной клуб Петербурга и Ленобласти отчитался о ситуации на рынке в период нестабильной экономики. Как отметили специалисты, на данный момент топливный рынок в регионе, как и во всей РФ, стабилен. Нефтеперерабатывающая отрасль производит даже больше продукции, чем нужно потребителям. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
Эксперты отметили, что пока что роста цены на бензин не предвидится. Это объясняется снижением биржевой стоимости и положительной маржинальностью.
Как утверждают специалисты, цены на бензин в РФ растут достаточно медленно, по сравнению с мировыми ценами на нефть.
Фото: Piter.tv
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