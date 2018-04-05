Цена жизни 200 рублей: Под Пермью мужчина зарезал двух пенсионеров

Появились подробности жестокого убийства пожилой супружеской пары в Кунгуре Пермского края.

В Кунгурском следственном отделе СУ СК РФ по Пермскому краю в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище", "разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "убийство двух лиц, лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление".

Как удалось выяснить следствию, в ноябре 2017 года мужчина, воспользовавшись отсутствием хозяина, незаконно проник в дом односельчанина и похитил 694 рубля, которые впоследствии пропил. Через несколько дней, в вечернее время, мужчина проник в дом пожилых супругов. Его застала 80-летняя хозяйка дома. Злоумышленник нанес ей множество ножевых ранений, от которых она скончалась. Далее мужчина нашел кошелек и похитил оттуда 200 рублей. Затем убил 77-летнего хозяина дома, после чего скрылся.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. СУ СК РФ по Пермскому краю

Мужчину ждет суд и большой срок.