Цена на нефть WTI поднялись после ударов Ирана по базам США

Атака случилась в ночь на 8 января.

В среду, 8 января, цены на нефть WTI выросли более чем на 4%. Скачок произошёл после сообщений об иранских ударах по американским военным базам в Ираке.



Согласно данным торгов стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 4,11% и составила $65,28.



Иран атаковал базы США в ночь на 8 января.

Для удара Тегеран использовал ракеты класса "земля-земля". По сообщениям СМИ в результате погибло около 80 человек. Атака стала ответной реакцией на убийство иранского генерала Касемы Сулеймани.



Видео: YouTube / CNBC, Bloomberg Markets and Finance