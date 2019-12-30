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Цена на нефть WTI поднялись после ударов Ирана по базам США

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Атака случилась в ночь на 8 января.

В среду, 8 января, цены на нефть WTI выросли более чем на 4%. Скачок произошёл после сообщений об иранских ударах по американским военным базам в Ираке.

Согласно данным торгов стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 4,11% и составила $65,28.

Иран атаковал базы США в ночь на 8 января.
Для удара Тегеран использовал ракеты класса "земля-земля". По сообщениям СМИ в результате погибло около 80 человек. Атака стала ответной реакцией на убийство иранского генерала Касемы Сулеймани.

Видео: YouTube / CNBC, Bloomberg Markets and Finance

Теги: иран, ракетный удар, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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