Цена на нефть Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель

Стоимость американской нефти WTI составила более 82 долларов за баррель.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре выросла на торгах 15 октября до 85,1 доллара за баррель. В последний раз на этой отметке цена находилась в октябре 2018 года.

Отметим, что рост составил 1,2%, если сравнивать с уровнем закрытия предыдущей сессии.

При этом стоимость американской нефти WTI составила 82,28 доллара за баррель. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии рост составил 1,2%.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке.

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