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Цена на нефть Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель
Сегодня, 12:36
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Цена на нефть Brent впервые за три года превысила 85 долларов за баррель

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Стоимость американской нефти WTI составила более 82 долларов за баррель.

На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в декабре выросла на торгах 15 октября до 85,1 доллара за баррель. В последний раз на этой отметке цена находилась в октябре 2018 года.

Отметим, что рост составил 1,2%, если сравнивать с уровнем закрытия предыдущей сессии.

При этом стоимость американской нефти WTI составила 82,28 доллара за баррель. По сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии рост составил 1,2%.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке. 

Фото: pixabay 

Теги: американская нефть wti, баррель нефть brent
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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