В Еврокомиссии заявили, что Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке

Россия выполняет договоры по поставкам газа.

Замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил телеканалу Btv, "Газпром" полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС. По его словам, Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке.

Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа. Франс Тиммерманс, заместитель главы Европейской комиссии

Тиммерманс подчеркнул, что от Берлина сейчас полностью зависит лицензирование "Северного потока - 2".

Ранее мы писали, что правительство ФРГ подтвердило, что Россия соблюдает контракты по поставкам газа.

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