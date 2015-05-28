В Еврокомиссии заявили, что Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке

Замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил телеканалу Btv, "Газпром" полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС. По его словам, Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке.
Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа.
Франс Тиммерманс, заместитель главы Европейской комиссии
Тиммерманс подчеркнул, что от Берлина сейчас полностью зависит лицензирование "Северного потока - 2".
Ранее мы писали, что правительство ФРГ подтвердило, что Россия соблюдает контракты по поставкам газа.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все