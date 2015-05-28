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В Еврокомиссии заявили, что Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке
Сегодня, 11:39
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В Еврокомиссии заявили, что Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке

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Россия выполняет договоры по поставкам газа.

Замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил телеканалу Btv, "Газпром" полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в ЕС. По его словам, Россия не занимается манипулированием цен на газовом рынке.

Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальные количества газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа. 

Франс Тиммерманс, заместитель главы Европейской комиссии

Тиммерманс подчеркнул, что от Берлина сейчас полностью зависит лицензирование "Северного потока - 2". 

Ранее мы писали, что правительство ФРГ подтвердило, что Россия соблюдает контракты по поставкам газа. 

Фото: pixabay 

Теги: газопровод северный поток 2, газпром, еврокомиссия, поставки газа
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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