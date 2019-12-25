Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров

На открытии торгов в среду, 6 октября, цена на газ в Европе достигла исторического рекорда. Согласно данным Лондонской межконтинентальной биржи (ICE), на пике цена составила 1606 долларов за тысячу кубометров.
При этом к закрытию торгов 5 октября на Московской бирже курс акций "Газпрома" составил 389,82 рубля, что является рекордным значением для бумаг компании.
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Фото: pixabay
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