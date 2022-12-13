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Cбор старых покрышек в Ленобласти продолжается
Сегодня, 15:17
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Cбор старых покрышек в Ленобласти продолжается

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По итогам акции, прошедшей на территории Всеволожского района, было собрано и направлено на утилизацию 208 тонн шин.

В Ленинградской области продолжают работу пункты утилизации покрышек, открытых в ходе акции "Миссия шина". Об этом сообщила администрация Ленобласти. 

Акция "Миссия шина" проводилась по инициативе "Премио Крамб" PREMIO при поддержке комитета Ленинградской области по обращению с отходами, регоператора Ленинградской области и администрации Всеволожского района.

По итогам акции, прошедшей на территории Всеволожского района, было собрано и направлено на утилизацию 208 тонн шин, это в пять раз больше, чем в прошлогоднем осенне-зимнем сезоне.

Список пунктов сбора можно найти на сайтах: https://premio-spb.ru/content_39http://сдай-шины.рф/.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: покрышки, шины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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