Царскосельские статуи готовятся к холодам

Для скульптур подготовили "теплую одежду".

В музее-заповеднике "Царское Село" скульптуры начали готовиться к зиме, пишет пресс-служба музея. Для 40 бездвижных персонажей заповедника подготовили "теплую одежду" – специальные короба.

Первыми уйдут зимовать "китайцы" с Большого китайского моста в в Александровском парке и мраморные жители Гранитной террасы. Затем примут эстафету бюсты у павильона "Грот", скульптуры, установленные вдоль Екатерининского дворца и ваза у "Эрмитажа". Не дадут замерзнуть и "Нимфе", "Девушке с кувшином", фигурам из Фрейлинского садика и бюстам Камероновой галереи. Последним достаточно сменить обстановку – зимой они предпочитают застекленные помещения свежему воздуху.

Чуть капризнее своих соседей венецианская мраморная скульптура на Эрмитажной аллее и вдоль парадного фасада Екатерининского дворца – гордость музея дополнительно укутают в холстину, чтобы статуи могли "дышать", но при этом не пересыхали.

Перед одеванием скульптуру умывают с мылом, обрабатывают грязные участки парогенератором и обрабатывают раствором от плесени. После нанесения водоотталкивающего средства и проверки маркировок статуи официально уходят с рабочих постов дожидаться тепла.

Напомним, что вход в Екатерининский парк с 21 октября станет бесплатным.

Фото: Царское Село / ВКонтакте