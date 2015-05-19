Музей "Царское Село" получил "Золотого Трезини" за воссоздание личных апартаментов Екатерины II

Проект реставрации личных покоев императрицы признан лучшим на международной архитектурно-дизайнерской премии.

Музей-заповедник "Царское Село" стал лауреатом VIII Международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини" в номинации "Лучший реализованный проект реставрации". Награду получил проект "Екатерина II. Личное пространство", посвященный воссозданию личных апартаментов императрицы в Екатерининском дворце.

Личные покои Екатерины Великой, над которыми работали архитекторы Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги, были утрачены во время Великой Отечественной войны и оставались недоступными для посетителей почти 80 лет. В течение пяти лет более 200 реставраторов — лепщиков, позолотчиков, резчиков по дереву — трудились над восстановлением восьми интерьеров. Специалисты Императорского фарфорового завода воссоздали барельефы для Опочивальни.

Как отметили в музее, комплекс работ стал настоящей энциклопедией российской реставрационной школы. Проект открыл для посетителей шедевр декоративного искусства XVIII века, вернув к жизни уникальное пространство, где жила и работала императрица. В настоящее время в "Царском Селе" продолжаются реставрационные работы в Зубовском флигеле. Планируется, что его интерьеры откроются для публики в 2026 году после завершения монтажа воссозданных лаковых панно в Китайском зале.

Ранее Piter.TV сообщал, что для птиц "Царского Села" заготовили 700 килограммов семечек.

Фото: Piter.TV