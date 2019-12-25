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Елизаветы 29 декабря смогут бесплатно посетить Екатерининский дворец
Сегодня, 12:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Елизаветы 29 декабря смогут бесплатно посетить Екатерининский дворец

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Чтобы воспользоваться "именной преференцией", в кассе музея нужно показать документ, удостоверяющий личность.

В день рождения императрицы Елизаветы Петровны (29 декабря) музей-заповедник "Царское Село" решил сделать подарок посетительницам с именем Елизавета. Для них вход в  Екатерининский дворец – бесплатный.

Чтобы воспользоваться "именной преференцией", в кассе музея нужно показать документ, удостоверяющий личность, и получить бесплатный билет во дворец.

Режим работы Екатерининского дворца 29 декабря: с 10:00 до 18:00 (касса до 16:45, вход в экспозицию до 17:00). Также посетителя напоминают, что 31 декабря и 1 января в музее – выходной, но парки открыты для посетителей и работают по обычному графику. Со 2 по 8 января музей работает без выходных.

Фото: Царское Село

Теги: екатерининский дворец, царское село
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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