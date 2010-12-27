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C первого февраля увеличены социальные выплаты федеральным льготникам
Сегодня, 11:07
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Shdaria
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C первого февраля увеличены социальные выплаты федеральным льготникам

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С первого февраля размер денежной выплаты и НСУ увеличены.

Пресс-служба ОПФР по Петербургу Ленобласти сообщает, что 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг увеличены на 2,5%.
 
Теперь набор социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек. Напоминаем, что в стоимость набора социальных услуг входят:
 
1) обеспечение медикаментами - 828 рублей 14 копеек;
 
2) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение - 128 рублей 11 копеек;
 
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118 рублей 94 копейки. 
Теги: новости общества , новости россии , увеличен размер нсу , увеличены социальные выплаты
Категории: Общество Новости России Лента новостей

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