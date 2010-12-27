C первого февраля увеличены социальные выплаты федеральным льготникам

Пресс-служба ОПФР по Петербургу Ленобласти сообщает, что 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг увеличены на 2,5%.
Теперь набор социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек. Напоминаем, что в стоимость набора социальных услуг входят:
1) обеспечение медикаментами - 828 рублей 14 копеек;
2) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение - 128 рублей 11 копеек;
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 118 рублей 94 копейки.