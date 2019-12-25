C 5 июня в петербургских храмах возобновятся богослужения

Главное условие работы – соблюдение санитарных требований.

В храмах Петербурге с 5 июня возобновятся богослужения при условии соблюдения всех санитарных требований. Такое решение принял губернатор Александр Беглов совместно с главным санитарным врачом города и главами конфессий 3 июня, сообщили в пресс-службе Смольного.

Прихожане, согласно постановлению правительства, должны использовать в храмах маски и перчатки и соблюдать дистанцию в полтора метра. В самих зданиях необходимо регулярно дезинфицировать контактные поверхности, проветривать помещения, использовать оборудование о обеззараживанию воздуха.

Кроме того, выставлено ограничение по количеству людей, которые могут присутствовать на богослужении одновременно. Количество прихожан зависит от площади помещений: в храмах площадью до 400 квадратных метров может быть не более одного человека на 4 "квадрата". Горожанам старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, рекомендуют воздержаться от посещения храмов.

Ранее мы писали, что поликлиники области в "зеленой" зоне возобновят работу.

Фото: Piter.TV