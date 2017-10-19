Заниженные волги, американские авто и классические бобберы привезли в Петербург

В Петербурге прошло «Custom & Tuning Show»! Крупнейшая выставка эксклюзивных автомобилей, мотоциклов и велосипедов развернулась на территории бывшего бюро машиностроения - в креативном пространстве «ARTPLAY». Организаторы построили кастом-город, в котором объединили легендарные мастерские Петербурга и Москвы.

На улицах Кастом Города были представлены проекты самых крутых представителей кастомайзинга, чьи работы сделали «Custom & Tuning Show» ярким событием. От классических до самых сумасшедших проектов!

Это Lincoln Continental 1971 года, проект студии "True Monkey". Он попал в руки мастера Сергея год назад в «не свежем» состоянии. Сейчас же, после больших усилий автомобиль выглядит так, будто только что с завода. И стоит 10 миллионов!

Москва и Петербург - две столицы отечественного кастомайзинга. Представители каждой работают в своем стиле. Главная цель – развивать кастом-культуру. Гости из москвы привезли американские авто, заниженные волги и классические бобберы.

Каждый представленный объект единственный в своем роде. Мастера тратят огромное количество времени, сил и денег на совершенствование любимого средства передвижения.

Сегодня кастом культура (Custom Culture), объединяет уже не только авто и мото направления, но и создание уникальных велосипедов, аксессуаров и даже рисунков граффити.

За два дня фестиваль посетило около 4 тысяч человек. Фестиваль завершился под мощные волны альтернативного рока от группы URBANISTERIA.

Вера Иптышева, Петр Кудряшов

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