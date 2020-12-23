CNN: в Нью-Йорке пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу

В американском городе Нью-Йорк пассажиры открыли дверь самолета и выпрыгнули из него на ходу. Об этом заявили местные журналисты с телеканала CNN. По данным СМИ, инцидент произошел с авиалайнером компании Delta Airlines перед взлетом из аэропорта Ла-Гуардиа. Борт должен был направляться в Атланту, расположенную в штате Джорджия.
Журналисты уточнили, что неожиданно два человека, оказавшиеся жителями штата Флорида по имени Антонио Мердок и Брианна Греко, встали со своих мест. Они смогли проникнуть в кабину, чтобы активировать надувной трап экстренной эвакуации с воздушного судна. После этого пассажиры открыли дверь и покинули борт. Затем нарушителей спокойствия задержали.
В настоящее время злоумышленникам предъявлены обвинения. Американцы незаконно проникли в кабину, а также создали ситуацию, подвергшуюся пассажиров опасности и нанесли ущерб лайнеру.
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Видео: YT / CBS New York
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