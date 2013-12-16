CNN: разведка США получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Американцам необходимо проверить данные о 22 тысячах вирусов.

Американский телеканал CNN заявил о том, что национальная разведка получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане. Сейчас специалисты изучают полученные сведения. При этом журналисты не обладают информацией о том, когда и как именно Вашингтон получил доступ к засекреченным данным. Они не исключили, что это произошло во время взлома серверов. На данный момент в США знают о 22 тысячах вирусов, изучавшихся в лаборатории КНР.

В СМИ подчеркнули, что рано делать выводы, так как полученный массив генетической информации требует тщательного анализа. Работа проводится с использованием суперкомпьютеров в Минэнергетики США. Процесс осложнен тем, что сопроводительные записи сделаны китайскими экспертами на своем языке. Американцам требуется найти знающих язык специалистов, которым можно довериться. Сроки завершения такой работы не определены.

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