CNN: Россия готовится испытать ракету "Буревестник"

Речь идет о крылатой ракете с ядерной установкой. Она стоит на стартовой площадке, недалеко от Полярного круга.

Аэрокосмическая компания Capella Space сделала спутниковые фото, доказывающие намерение России провести испытания ракеты "Буревестник". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских экспертов.

Эксперты Центра исследования вопросов нераспространения Института международных исследований Миддлбери в Монтерее заверили, что американцы в курсе о возможной подготовке испытаний. На кадрах видны "явные признаки подготовки к испытанию ядерной крылатой ракеты". В ЦРУ и Пентагоне не стали комментировать снимки компании Capella Space. По мнению экспертов, они знают, как далеко может лететь эта ракета. Кроме того, им известно о том, что "Буревестник" способен уходить от американских радаров и систем ПВО.

Ранее на Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории".

Видео: Министерство Обороны РФ