На Украине призвали "воевать ракетами на чужой территории"

Отмечается, что Киев должен заняться созданием ракетного щита.

На Украине заявили о необходимости построить ракеты для "войны на чужой территории". Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Иван Заец

По его словам, Киев должен заняться созданием ракетного щита.

У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории. Иван Заец, экс-депутат Рады

Бывший парламентарий убежден, что военные действие всегда следует вести не на своей территории. Именно поэтому Украине необходимо современное оружие в ракетной технике, и в информационной сфере.

Ранее генерал-полковник СБУ пригрозил Западу возвращением Украиной ядерного статуса. По мнению специалиста, Киев начнет двигаться в направлении разработки собственного ядерного потенциала, если не будут соблюдаться условия Будапештского меморандума

Видео: YouTube / Укрінформ