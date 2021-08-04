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Генерал СБУ пригрозил Западу возвращением Украиной ядерного статуса

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Игорь Смешко назвал условие, при котором Киев выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Генерал-полковник СБУ пригрозил Западу возвращением Украиной ядерного статуса. Об этом военнослужащий Игорь Смешко рассказал в эфире местного телеканала "Украина-24". По мнению специалиста, Киев начнет двигаться в направлении разработки собственного ядерного потенциала, если не будут соблюдаться условия Будапештского меморандума. Гость программы допустил возможный выход государства из Договора о нераспространении ядерного оружия. Спикер не уточнил, какие шаги конкретно власти будут предпринимать для создания собственных ракет.

Украина – краеугольный камень. Или государство получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении.

Игорь Смешко, генерал-полковник СБУ

Напомним, что в 1994 году Будапештский меморандум в 1994 году подписали представители Украины, России, США, Франции и Великобритании. Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, а также уничтожил собственный ядерный потенциал. При этом Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали государству ядерную безопасность.

На Украине назвали способ избежать войны с Россией.

Видео: Youtube/Україна 24

Теги: будапештский меморандум, генерал, игорь смешко, сбу, ядерное оружие, ядерный арсенал
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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