Пользователи ЦКАД бесплатно смогут получить консультацию на "горячей линии"

билайн бизнес предоставил многоканальные номера 8-800 для компании "Единый Оператор" (совместное предприятие ГК "Автодор" и концерна "Телематика").

Для подключения к единому номеру, билайн бизнес проанализировал текущие схемы организации связи и подобрал оптимальное решение, которое позволило реализовать проект в короткие сроки без существенных технических изменений.

По номеру 8-800 пользователи Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) могут получить оперативную консультацию по вопросам, связанным с тарифами и оплатой проезда, условиями работы безбарьерной системы взимания платы "Свободный Поток", наличием задолженности и другими возникающими вопросами. Услуга доступна для абонентов по всей России, звонок является бесплатным как для городских, так и мобильных номеров.

Сегодня клиентский сервис вышел за рамки простой консультативной поддержки, которая оказывается в моменте продажи услуги или товара. Настоящий высококлассный сервис – это то, что ненавязчиво сопровождает клиента на протяжении всего периода пользования купленным товаром или услугой. Это давно уже стал абсолютным императивом на рынке, которому четко следуют и государственные компании. Номер "8 800", традиционно являющийся обязательной составляющей качественного сервиса, активно используется в госсекторе. Такой номер доступен и удобен, вследствие чего весьма востребован конечными клиентами. С помощью данного решения от билайн бизнес, многие наши заказчики могут успешно налаживать по-настоящему теплые, крепкие и доверительные взаимоотношения со своими клиентами. Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО "ВымпелКом"

Для того, чтобы воспользоваться услугой, автолюбителю необходимо набрать общий номер 8-800-600-9747. "Горячая линия" работает круглосуточно.

Фото: piqsels.com