ЦИК заявил, что агитация "за" или "против" поправок в Конституцию невозможна

До этого компания "Нет" направила в ЦИК письмо, в котором требовала предоставить им возможность агитировать против

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что агитация "за" или "против" поправок в Конституцию невозможна, так как она не предусмотрена законодательством.

По её словам, допустимо информирование, которым занимаются средства массовой информации и избирательные комиссии.

До этого компания "Нет" направила в ЦИК письмо, в котором требовала предоставить им возможность агитировать против поправок. Авторы утверждали, что агитация "за" уже началась — на билбордах и по телевидению.

Ранее ВЦИОМ рассказал, что число россиян, знающих о голосовании по поправкам в конституцию, выросло до 93%.