Памфилова отметила, что таких соревнованиях побеждает тот, у кого больше ботов.

ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах со своей странице в Twitter. Об этом сообщило издание Znak.com.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в беседе с радиостанцией Говорит Москва заявила, что опубликованные опросы нужно считать нерепрезентативными, а сам факт их публикации глупостью и неграмотностью сотрудников.

Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Она отметила, что таких соревнованиях побеждает тот, у кого больше ботов.

Ранее Памфилова допустила перенос единого дня голосования.

Фото: pixabay.com