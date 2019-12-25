ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах со своей странице в Twitter. Об этом сообщило издание Znak.com.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в беседе с радиостанцией Говорит Москва заявила, что опубликованные опросы нужно считать нерепрезентативными, а сам факт их публикации глупостью и неграмотностью сотрудников.
Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов.
Элла Памфилова, глава ЦИК РФ
Она отметила, что таких соревнованиях побеждает тот, у кого больше ботов.
Ранее Памфилова допустила перенос единого дня голосования.
Фото: pixabay.com
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