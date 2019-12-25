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ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах
Сегодня, 11:43
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matveyvn

ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах

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Памфилова отметила, что таких соревнованиях побеждает тот, у кого больше ботов.

ЦИК удалил опрос о многодневном голосовании на выборах со своей странице в Twitter. Об этом сообщило издание Znak.com.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в беседе с радиостанцией Говорит Москва заявила, что опубликованные опросы нужно считать нерепрезентативными, а сам факт их публикации глупостью и неграмотностью сотрудников.

Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях — это соревнование ботов.

Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Она отметила, что таких соревнованиях побеждает тот, у кого больше ботов.

Ранее Памфилова допустила перенос единого дня голосования.

Фото: pixabay.com

Теги: выборы, опросы, цик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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