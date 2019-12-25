ЦИК собирается рекомендовать Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга

Вопрос о выдвижении кандидатуры на пост председателя ЦИК рассмотрит 25 ноября.

Во вторник, 24 ноября, Центризбирком предложит членам петербургской избирательной комиссии избрать Наталью Чечину председателем, сообщили РИА Новости со ссылкой на замглаву ЦИК Николая Булаева.

Отмечается, что Булаев намекал на кандидатуру Чечиной на предыдущем заседании ЦИК, тогда он не исключил, что главой может стать женщина. Центризбирком проголосовал за кандидатуру Чечиной на должность члена городской комиссии с правом решающего голоса, накануне губернатор подписал постановление.

Вопрос о выдвижении кандидатуры на пост председателя ЦИК рассмотрит 25 ноября.

Ранее мы писали, что главу Курортного района Петербурга назначили председателем горизбиркома.

Фото: gov.spb.ru