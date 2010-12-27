ЦИК разрешил Собчак баллотироваться в президенты

Комитет одобрил кандидатуру телеведущей

Центральная избирательная комиссия разрешила телеведущей Ксении Собчак формировать предвыборный фонд и собирать подписи в поддержку ее кандидатуры, сообщил 26 декабря телеканал "Дождь".

Всего от партии "Гражданская инициатива", от которой выдвинула свою кандидатуру Собчак, ЦИК зарегистрировал троих уполномоченных представителей. Теперь она может официально проводить избирательную компанию, собирать средства и подписи.

Напомним, что накануне комиссия отказала в регистрации трем самовыдвиженцам из Санкт-Петербурга, среди которых был Алексей Навальный.