ЦИК предлагает регионам снизить "муниципальный фильтр" к выборам

Петербургу разрешили снизить показатель до шести процентов, остальным - до пяти.

Председатель Центральной избирательной комиссии России заявила о необходимости снижать муниципальный фильтр в регионах на время выборов. Такую рекомендацию дала Элла Памфилова днем 29 апреля. Заявление опубликовано днем 30 апреля на официальном сайте ЦИКа.

В адрес руководителей законодательной и исполнительной власти ЦИК направил обращения. Документацию получат все 16 субъектов страны, в которых в сентябре этого года должны состояться выборы.

Согласно предложениям Памфиловой, в регионах фильтр должен быть снижен до пяти процентов. Для Санкт-Петербурга сделано исключение. Показатель должен быть не более шести процентов. По мнению специалистов организации, такая мера позволит увеличить конкуренцию в избирательной гонке.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге дачные участки не станут местом для голосования.

Фото: ЦИК России