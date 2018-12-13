ЦИК предлагает регионам снизить "муниципальный фильтр" к выборам

Председатель Центральной избирательной комиссии России заявила о необходимости снижать муниципальный фильтр в регионах на время выборов. Такую рекомендацию дала Элла Памфилова днем 29 апреля. Заявление опубликовано днем 30 апреля на официальном сайте ЦИКа.
В адрес руководителей законодательной и исполнительной власти ЦИК направил обращения. Документацию получат все 16 субъектов страны, в которых в сентябре этого года должны состояться выборы.
Согласно предложениям Памфиловой, в регионах фильтр должен быть снижен до пяти процентов. Для Санкт-Петербурга сделано исключение. Показатель должен быть не более шести процентов. По мнению специалистов организации, такая мера позволит увеличить конкуренцию в избирательной гонке.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге дачные участки не станут местом для голосования.
Фото: ЦИК России
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