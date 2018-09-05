  1. Главная
Сегодня, 14:38
ЦБ заявил об отсутствии признаков технической рецессии в экономике РФ в 2025 году

Кирилл Тремасов рассказал о росте экономических показателей в России.

Формально никакой технической рецессии в российской экономической системы в 2025 году не было. Соответствующее заявление сделал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, выступая перед подписчиками в новом выпуске своего видеоблога "Что почем?" Эксперт заметил, что начиная с 2022 года отечественная экономика непрерывно росла и развивалась на протяжении десяти кварталов. Однако в начале текущего года покзаатели затормозились. Однако со второго квартала 2025 года аналитики снова зафиксировали рост на 0,4 процента.

Такая динамика позволяет говорить, что формально никакой технической рецессии в российской экономике в этом году не было.

Кирилл Тремасов, эксперт

Фото и видео: YouTube / Банк России

